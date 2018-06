Kitzbühel (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss mehrere Wochen auf Neuzugang Dusan Svento verzichten. Wie der Zweitligameister am Montag mitteilte, erlitt der auf der linken Seite flexibel einsetzbare Slowake einen Bruch des fünften Mittelfußknochens. Der 28-Jährige verließ das Trainingslager in Kitzbühel noch am Montag, um sich in Köln operieren zu lassen.