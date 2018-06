Berlin (SID) - Für Getränke-Milliardär Dietrich Mateschitz ist der deutsche Meistertitel für den ambitionierten Zweitligisten RB Leipzig nur eine Frage der Zeit. "Ein paar Jahre vergehen ja schnell, aber irgendwann wird es so sein", sagte der österreichische Unternehmer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). Am kommenden Samstag starten die Leipziger gegen den VfR Aalen in ihre erste Saison im Bundesliga-Unterhaus.

"Im Fußball von einem Pflichtaufstieg zu sprechen und ihn zu verlangen, wäre unsinnig. Natürlich braucht man ambitionierte Ziele, und sportlich gesehen wäre es auch sicherlich kein Nachteil, wenn wir möglichst rasch in die erste Liga kommen", sagte Mateschitz: "Andererseits brauchen Dinge auch ihre Zeit und Konsolidierungsphasen."

Mittelfristig will er selbst mit den Bundesliga-Topteams Bayern München und Borussia Dortmund konkurrieren. "Wenn wir das nicht irgendwann einmal wollten, sollten wir den Fußball besser an den Nagel hängen", sagte er.

Die anhaltende Kritik am Projekt RB Leipzig hat den Milliardär zudem eher in seinem Vorhaben bestärkt. "Erstens zählen Zweifel nicht zu meinen ausgeprägten Charaktereigenschaften, und zweitens muss man, wenn man Kritik als das positiv Bewertende und nicht als das negativ Abwertende betrachtet, immer darauf achten, woher sie kommt und was sie für Inhalte hat", sagte der 70-Jährige.

Eine generelle Ablehnung des Klubs könne er ohnehin nicht erkennen. "Deutschlandweit war das nie ein Thema, außer innerhalb einiger Klubs und innerhalb einiger Medien", betonte Mateschitz: "Aber auch dort beschränkt sich das auf eine relativ geringe Anzahl von Personen, die wahrscheinlich auch schon in ihrer Grundhaltung dafür sind, dass sie dagegen sind."