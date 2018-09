Paris (AFP) Nach dem Fund von Hepatitis-E-Viren in Spenderblut in Großbritannien sind Forderungen nach EU-weiten Kontrollen laut geworden. Einer am Montag veröffentlichten Studie zufolge ist einer von fast 3000 Blutspendern in Großbritannien mit dem Virus infiziert, das Leberkrankheiten auslösen kann. Eine Übertragung des Virus gab es demnach in 18 von 43 Fällen, in denen Patienten dem infizierten Blut ausgesetzt waren. Ein Patient entwickelte demnach eine leichte Form der Hepatitis.

