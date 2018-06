Hilla (AFP) Bei einer Offensive der irakischen Armee gegen mutmaßliche Kämpfer der Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) und deren sunnitische Verbündete sind 17 Menschen getötet worden. Nach übereinstimmenden Angaben eines lokalen Stammesführers und der Armee beschossen die Streitkräfte am Montag Stellungen der Milizen in Dschurf al-Sachr. Wie ein Arzt bestätigte, waren unter den Getöteten mindestens drei Zivilisten, zwei Frauen und ein Kind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.