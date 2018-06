Rom (AFP) Zum Abwrackteam der "Costa Concordia" gehört auch ein Mann, der fünf Monate vor deren Havarie seine Flitterwochen auf dem Kreuzfahrtschiff verbracht hatte. "Ich werde tun, was ich zu tun habe", sagte Lorenzo Capizzi der italienischen Zeitung "La Stampa". "Aber ich werde nicht aufhören können, an die Kabine zu denken, in der wir die schönste Woche unseres Lebens verbrachten". Bei seiner Arbeit werde er aber sicherlich auch an die Panik und den Horror während der Unglücksnacht vor zweieinhalb Jahren denken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.