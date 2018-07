Tokio (AFP) Die japanische Polizei hat eine 15-jährige Schülerin unter dem Verdacht festgenommen, eine Klassenkameradin erwürgt und anschließend enthauptet zu haben. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Montag berichtete, gestand das junge Mädchen, zunächst mit einem Metallgegenstand mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen, es dann erwürgt, enthauptet und die linke Hand abgetrennt zu haben. Die Leiche wurde in der Wohnung der 15-Jährigen in Sasebo, einer Stadt in der südwestjapanischen Präfektur Nagasaki, gefunden. Die Jugendliche wohnte laut Kyodo dort allein, obwohl ihre Eltern in derselben Stadt lebten.

