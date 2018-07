Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Fortsetzung der Offensive im Gazastreifen angekündigt. Man werde den Einsatz nicht beenden, bevor die Tunnel der Hamas nicht zerstört seien, erklärte er in einer Fernsehansprache. Die Kämpfe um den Gazastreifen sind am Abend wieder heftig aufgeflammt. Bei Explosionen in der Stadt Gaza starben zehn Menschen, die meisten von ihnen Kinder. Palästinensische Stellen sprachen von israelischen Angriffen, Israel von fehlgeleiteten palästinensischen Raketen.

