New York (dpa) - Zu extrem ungewöhnlicher Stunde hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Sondersitzung zum Gazakonflikt einberufen. Das mächtigste UN-Gremium will um 6 Uhr deutscher Zeit zusammentreten, teilte die Mission Ruandas als derzeitige Ratspräsidentin mit. Details wurden vorerst nicht bekannt. Sondersitzungen am Wochenende sind ungewöhnlich, kommen aber doch immer wieder vor.

