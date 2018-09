Kiew (dpa) - Erste Flugschreiberdaten der abgestürzten malaysischen Boeing deuten auf einen Raketentreffer als Unglücksursache hin. Das teilte der ukrainische Sicherheitsrat mit. In der Maschine habe es einen "massiven explosionsartigen Druckabfall infolge von Schrapnell-Einschlägen eines Raketentreffers" gegeben, hieß es. Ähnliches hatte schon am Samstag der US-Fernsehsender CBS unter Berufung auf einen ungenannten Luftsicherheitsexperten in London berichtet, wo die beiden Flugschreiber ausgewertet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.