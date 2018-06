New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat eine sofortige und bedingungslose humanitäre Waffenruhe im Nahen Osten gefordert. Israelis und Palästinenser sollten die Kampfhandlungen einstellen, um humanitäre Hilfe möglich zu machen, heißt es in einer am frühen Morgen in New York verlesenen Erklärung des Rates. Das mächtigste UN-Gremium war um Mitternacht zu einer eilig einberufenen Sondersitzung zusammengetreten, die allerdings nur wenige Minuten dauerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.