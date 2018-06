Donezk (dpa) - Heftige Kämpfe in der Ostukraine versperren Helfern weiter den Zugang zur Absturzstelle von Flug MH17. Experten aus den Niederlanden und Australien brachen zwar von Donezk Richtung Grabowo auf, mussten aber unverrichteter Dinge zurückkehren. Die Gerichtsmediziner und unbewaffneten Polizisten sollten nach bislang nicht geborgenen Opfern suchen. Schon gestern hatten Kämpfe in der Region einen Besuch der Ausländer an der Unglücksstelle verhindert. Heute wurden erneut aus dem Gebiet Explosionen und Gefechte gemeldet.

