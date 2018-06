Gaza (AFP) Beim Einschlag einer Rakete in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Gazastreifen sind am Montag mindestens acht Kinder getötet worden. Das Geschoss habe einen Spielplatz des Camps Schati an der Küste getroffen, sagte ein Arzt des Schifa-Krankenhauses in Gaza der Nachrichtenagentur AFP. Die Leichen der Kinder und zweier weiterer Opfer wurden demnach in die Klinik gebracht.

