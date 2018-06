Gaza (AFP) Kein Ende des Blutvergießens in Nahost: Nach dem Tod von fünf Israelis forderte Israels Armee die palästinensische Zivilbevölkerung in mehreren Vororten von Gaza am Montagabend zur sofortigen Flucht auf. Im Gazastreifen gab es auch am ersten Tag des religiösen Fests zum Fastenbrechen wieder mehrere Tote. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schwor seine Landsleute auf einen langen Militäreinsatz ein.

