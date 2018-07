Rom (SID) - Die Mutter des vor zehn Jahren verstorbenen "Piraten" Marco Pantani hat den Erfolg Vincenzo Nibalis bei der 101. Frankreich-Rundfahrt bejubelt. "Ich bin über Nibalis Sieg überglücklich. Italien und der Radsport brauchen einen Erfolg dieser Art. Ich bin sicher, dass das Gelbe Trikot meines Sohnes ihm Energie verliehen hat. Ich warte auf Vincenzo mit offenen Armen", sagte Tonina Pantani der Gazzetta dello Sport.

Nibali hatte ihr vor Beginn der Tour 2014 versprochen, ihr sein Gelbes Trikot im Falle des Sieges zu bringen. Tonina Pantani hatte im Februar anlässlich des zehnten Todestages ihres Sohnes Nibali das Gelbe Trikot geschenkt, das Marco Pantani 1998 erobert hatte.

"Man kann keine Vergleiche zwischen Marcos und Vincenzos Tour-Sieg ziehen. Radsport bedeutet Leidenschaft und Opfer. Die Fähigkeit dazu haben beide. Jetzt, wo er die Tour gewonnen hat, soll sich Vincenzo vor falschen Freunden in Acht nehmen", warnte Tonina Pantani.

Ihr Sohn war am 14. Februar 2004 in einem Hotel in Rimini tot aufgefunden worden. Die in 55 Tagen durchgeführte Untersuchung der Staatsanwaltschaft von Rimini hatte ergeben, dass Pantani an einer Überdosis Kokain starb.