Moskau (AFP) Russland will die vom Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag angeordnete Milliarden-Entschädigungszahlung für frühere Anteilseigner des Ölkonzerns Yukos nicht akzeptieren. Es verstehe sich von selbst, dass sein Land "alle rechtlichen Möglichkeiten" nutzen werde, um seine Position zu verteidigen, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag vor Journalisten in Moskau. Der Energiekonzern Rosneft, der große Teile von Yukos übernommen hatte, erklärte, das damalige Auktionsverfahren sei "vollständig rechtskonform" gewesen.

