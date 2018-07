Moskau (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beginnt nach Angaben Moskaus noch in dieser Woche mit der Überwachung der russisch-ukrainischen Grenze. Die OSZE-Beobachter sollten in den "kommenden Tagen" ihre Arbeit an den russischen Kontrollposten Donezk und Gukowo aufnehmen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Montag in Moskau. Washington wirft Russland vor, die prorussischen Separatisten in der Ostukraine über die Grenze mit "schweren Waffen" zu versorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.