Berlin (SID) - Olympiateilnehmer Stefan Härtel bestreitet sein Debüt als Profiboxer am 16. August gegen den Letten Oleg Fedotows. Debütieren wird der Schützling von Trainer Karsten Röwer im Super-Mittelgewicht. "Das ist aktuell eine der stärksten Gewichtsklassen weltweit", sagte Geschäftsführer Chris Meyer von Härtels Management Sauerland in Berlin: "Und da wir von der Klasse Stefan Härtels überzeugt sind, bekommt er es zum Start seiner Profikarriere gleich mit einem erfahrenen Mann zu tun." Immerhin hat Fedotows in fast zehn Jahren schon 32 Kämpfe absolviert.

Härtel stieg bislang als Amateur in den Boxring und erreichte 2012 bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale. Dort kam das Aus für den dreimaligen Chemiepokal-Sieger gegen den Engländer Anthony Ogogo.