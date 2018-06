Westerland (SID) - Windsurfer Vincent Langer hat seinen Titel bei den internationalen deutschen Meisterschaften vor Westerland/Sylt erfolgreich verteidigt. Da die Disziplin Slalom wegen schwacher Winde nicht gestartet werden konnte, setzte sich der Kieler nach fünf Siegen in den neun Kursrennen durch. Der 27-Jährige gewann mit 9,0 Punkten vor dem Dänen Sebastian Kornum (10,0) und seinem Landsmann Gunnar Asmussen (Flensburg/23,0).

"Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal in der Rolle des Verteidigers. Das war nervenaufreibender und anstrengender als alles, was ich bisher gemacht habe. Jetzt bin ich natürlich überglücklich, die Meisterplakette in den Händen zu halten", sagte Langer.