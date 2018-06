Ansan (AFP) Im Prozess um das schwere Fährunglück in Südkorea haben am Montag erstmals Schüler als Zeugen ausgesagt. Die Jugendlichen, die den Untergang der "Sewol" im April anders als viele ihrer Klassenkameraden überlebten, erhoben dabei schwere Vorwürfe gegen die Besatzungsmitglieder. Ihr oder ihren Mitschülern sei zu keinem Zeitpunkt geholfen worden, sagte eine Schülerin nach Angaben von Reportern im Gerichtssaal. Später habe sie beobachtet, wie Klassenkameraden von einer Welle zurück in das sinkende Schiff gespült wurden.

