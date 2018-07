Kano (AFP) Nur wenige Stunden nach einem Selbstmordanschlag mit mindestens drei Toten sind bei einem weiteren von einer Frau verübten Selbstmordattentat in der nordnigerianischen Stadt Kano sechs Menschen verletzt worden. Die Frau wurde am Montag nach Polizeiangaben am Eingang eines Einkaufszentrums angehalten und sprengte sich daraufhin in die Luft. Unter den Verletzten waren demnach auch zwei Polizisten. Der Polizeichef von Kano, Aderele Shinaba, sagte, beide Anschläge trügen dieselbe Handschrift.

