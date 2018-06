Sydney (AFP) Die internationalen Ermittler im Osten der Ukraine wollen am Montag erneut versuchen, zur Absturzstelle der malaysischen Passagiermaschine vorzudringen. Die Teams aus australischen und niederländischen Experten sowie Vertretern der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE) würden einen weiteren gemeinsamen Versuch wagen, sagte der Vize-Chef der australischen Bundespolizei, Andrew Colvin, am Montag in Australien. Am Sonntag hatten die Ermittler eine geplante Besichtigung des Unglücksorts wegen anhaltender Gefechte aus Sicherheitsgründen absagen müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.