Washington (AFP) Die USA schlagen wegen der zunehmenden Vertreibung von religiösen Minderheiten in der Welt Alarm. "In fast jedem Winkel der Erde mussten Millionen von Christen, Muslimen, Hindus und Angehörige einer Reihe anderer Glaubensgemeinschaften wegen ihrer religiösen Überzeugungen ihre Heimat verlassen", heißt es im am Montag veröffentlichten Bericht des US-Außenministeriums zum Stand der Religionsfreiheit. Im vergangenen Jahr habe "die größte Vertreibung religiöser Gemeinschaften der jüngeren Vergangenheit" stattgefunden.

