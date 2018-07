Nairobi (AFP) Die Umweltaktivistin Jane Goodall hat von einem Aussterben der Menschenaffen in den kommenden Jahrzehnten gewarnt. "Wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden die Menschenaffen aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums und des illegalen Handels verschwinden", sagte Goodall am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen 50 Jahren habe sich die Zahl der Schimpansen bereits weltweit von etwa zwei Millionen auf 300.000 Tiere verringert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.