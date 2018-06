Peking (AFP) Der US-Software-Riese Microsoft ist ins Visier der chinesischen Kartellbehörden geraten. Gegen Microsoft werde im Zusammenhang mit den "Anti-Monopol-Gesetzen" ermittelt, bestätigten die chinesischen Behörden am Dienstag. Microsoft hatte am Montagabend mitgeteilt, in der Volksrepublik im Mittelpunkt von Untersuchungen zu stehen, machte jedoch keine genauen Angaben.

