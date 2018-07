Hamburg (AFP) Die Gefahr einer Ebola-Ansteckung für Ausländer in den betroffenen westafrikanischen Ländern ist nach Ansicht von Experten sehr gering. Das Virus übertrage sich nur im direkten Kontakt, sagte Jonas Schmidt-Chanasit, Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg, der Nachrichtenagentur AFP. Eine Ansteckung durch die Luft wie bei einem grippalen Effekt sei nicht möglich.

