Köln (AFP) Dreifacher Mord, mehrfacher Mordversuch, schwere Körperverletzung, besonders schwere Brandstiftung - diese Serie von Kapitalverbrechen, begangen innerhalb weniger Stunden, legt die Anklage einem früheren Koch zur Last. Von Donnerstag an muss sich der 48-jährige Yanqing T. vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Er soll am 28. Februar dieses Jahres einen blutigen Rachefeldzug gegen seine früheren Rechtsanwälte unternommen haben. Dabei tötete er laut Staatsanwaltschaft eine Mitarbeiterin und einen Anwalt in einer Düsseldorfer Kanzlei sowie eine weitere Anwaltsgehilfin in einer Kanzlei im benachbarten Erkrath.

