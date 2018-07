Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat gemeinsam mit seinem polnischen Kollegen Bronislaw Komorowski in Berlin eine Ausstellung zum Warschauer Aufstand vor 70 Jahren eröffnet. Die Ausstellung in der deutschen Hauptstadt sei "notwendig, vielleicht überfällig", sagte Gauck in seiner Rede zur Eröffnung der Schau in der Topographie des Terrors in Berlin-Mitte. Er hob die "spezifisch polnische Perspektive" der Ausstellung hervor. Diese helfe zu verstehen, "welche besondere Rolle der Warschauer Aufstand in der polnischen Geschichte spielt".

