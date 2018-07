New York (AFP) Die Rating-Agentur Moody's hat die Bonität der Deutschen Bank herabgestuft. Die Bonitätsprüfer senkten die langfristige Bewertung für Schuldtitel und Einlagen um eine Stufe von "A2" auf "A3", wie die Rating-Agentur am Dienstag in New York bekannt gab. Die Abstufung sei erfolgt, weil sich das Institut aus Frankfurt am Main zuletzt aufgrund von Rechtsstreitigkeiten, Umstrukturierungen und noch bestehenden Altlasten nur in bescheidenem Maße profitabel gezeigt habe, begründete Moody's die Entscheidung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.