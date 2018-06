Stuttgart (AFP) In Baden-Württemberg sollen die Eltern von behinderten Kindern künftig selbst entscheiden, ob ihr Kind eine Sonderschule oder eine allgemeine Schule besuchen soll. Die am Dienstag vom Kabinett in Stuttgart beschlossenen Eckpunkte zur Inklusion sehen vor, die bisherige Sonderschulpflicht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufzuheben. Zum Schuljahr 2015/2016 soll das Schulgesetz entsprechend geändert werden.

