Brüssel (AFP) Der Westen erhöht im Ukraine-Konflikt den Druck auf Moskau: Als Reaktion auf den anhaltenden Konflikt im Osten der Ukraine beschloss die Botschafter der 28 EU-Staaten am Dienstag umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Auch die USA weiteten ihre Strafmaßnahmen gegen Moskau aus. Die Gewalt in der Ostukraine dauerte indes an, internationale Experten gelangten weiter nicht zur MH17-Absturzstelle.

