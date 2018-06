Wiesbaden (AFP) In Deutschland gilt fast jeder Zehnte als schwerbehindert. Ende 2013 lebten hierzulande rund 7,5 Millionen schwerbehinderte Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Dies waren demnach 9,4 Prozent der gesamten Bevölkerung. Im Vergleich zum Jahresende 2011 stieg die Zahl der Schwerbehinderten um rund 260.000 oder 3,6 Prozent. Als schwerbehindert gelten Menschen, denen ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuerkannt sowie ein entsprechender Ausweis ausgehändigt wurde.

