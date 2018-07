Leipzig (AFP) Die Grünen haben Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, den rechtlichen Rahmen für Rüstungsexporte enger zu stecken: "Die Bestimmungen für Rüstungsexporte müssen verschärft und die Kontrolle durch das Parlament gestärkt werden", sagte Grünen-Parteichefin Simone Peter der "Leipziger Volkszeitung" (Dienstagsausgabe). Ein deutsches Nein zu Rüstungsexporten in Krisengebiete würde nach Ansicht der Grünen-Vorsitzenden helfen, Konflikte einzudämmen. "Gerade in Afrika gibt es so viele Brandherde, da ist das Mindeste, was Deutschland tun kann, die Konflikte nicht durch Waffenexporte weiter zu befeuern", sagte Peter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.