München (AFP) Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hält an seiner Staatskanzleichefin Christine Haderthauer (beide CSU) trotz eines drohenden Ermittlungsverfahrens fest. Allein die Aufnahme von Ermittlungen begründe keine Notwendigkeit, personelle Konsequenzen zu ziehen, erklärte die bayerische Staatskanzlei am Dienstag in München. Die Staatsanwaltschaft München II hatte demnach zuvor Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) mitgeteilt, dass sie gegen Haderthauer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs einleiten möchte.

