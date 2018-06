Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat am Dienstag über Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts beraten. Die Botschafter der 28 EU-Staaten kamen am Vormittag in Brüssel zu Gesprächen über ein Paket aus Strafmaßnahmen zusammen, die unter anderem auf den Zugang Russlands zu den Finanzmärkten, Waffengeschäfte und den Handel mit Schlüsseltechnologien im Energiebereich zielen. Zudem geht es um Güter, die neben einem zivilen auch einen militärischen Nutzen haben können. Mit den Sanktionen würden erstmals ganze Bereiche der russischen Wirtschaft getroffen.

