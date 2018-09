Paris (AFP) Der französische Autobauer Renault hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2014 stark steigern können. In den ersten sechs Monaten betrug der Nettogewinn 749 Millionen Euro, wie Renault am Dienstag in Paris mitteilte. Das ist fast 20 Mal so viel wie im ersten Halbjahr 2013, als der Gewinn bei 39 Millionen Euro lag. Renault hatte damals unter dem Stopp seiner Aktivitäten im Iran gelitten.

