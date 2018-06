Maubeuge (AFP) In einem Zoo in Nordfrankreich sind zwei seltene Sri-Lanka-Leoparden auf die Welt gekommen. Die kleinen blauäugigen Leoparden-Mädchen seien bereits Anfang Juli geboren worden, teilte der Zoo von Maubeuge an der Grenze zu Belgien am Dienstag mit. "Das ist eine außergewöhnliche Geburt, denn der Sri-Lanka-Leopard wird nur sehr selten beobachtet, in freier Wildbahn leben schätzungsweise noch 700 Tiere", sagte Zoodirektor Jimmy Ebel. "Diese Leoparden sind stark gefährdet, sie sind Opfer der Zerstörung von Wäldern und Opfer der Wilderei."

