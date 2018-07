Hamburg (SID) - Clemens Fritz, neuer und alter Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, warnt dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart vor zu viel Harmonie bei den Grün-Weißen. "Da müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen die Augen nicht verschließen. Es muss auch mal krachen! Es muss auch mal härter zur Sache gehen", sagte Fritz der Bild-Zeitung.

Werder ist in seinen bisherigen acht Testspielen noch ungeschlagen, gewann sieben Mal und spielte einmal Remis. "Wenn es nicht so gut läuft, wenn Kritik aufkommt ? erst dann wird sich zeigen, wie gefestigt wir als Mannschaft sind", sagte der 33-jährige Rechtsverteidiger.

Fritz geht in seine vierte Spielzeit als Werder-Kapitän, er war am Montag von Werder-Trainer Robin Dutt in seinem Amt bestätigt worden. Das Amt des Stellvertreters übernimmt ab sofort Sebastian Prödl, der damit die Nachfolge von Aaron Hunt antritt.