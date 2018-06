Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-VizemeisterBorussia Dortmund will Nationalspieler Marco Reus auch über die kommende Saison hinaus halten. Dazu laufen Überlegungen, die im bis 2017 laufenden Vertrag enthaltene Ausstiegsklausel, nach der Reus im nächsten Sommer für 35 Millionen Euro wechseln kann, abzukaufen. Dies könnte laut Bild-Zeitung mit einer Gehaltserhöhung von fünf auf sieben Millionen Euro pro Jahr geschehen.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge deutete in der Welt am Sonntag bereits an: "Ich glaube, dass es für Borussia Dortmund schwer wird, die Klausel für Reus rauszukaufen. Der Spieler hat eine hohe Nachfrage."

Reus-Berater Dirk Hebel meinte: "Marco ist für jeden europäischen Spitzenklub eine Verstärkung, von daher ist es auch völlig normal, dass sich viele dieser Vereine um ihn bemühen. Jetzt möchte er aber erst einmal vollständig gesund werden und noch stärker als zuvor auf dem Platz zurückkehren. Alle anderen Dinge stehen erst einmal hinten an."

Am Dienstag startet Dortmund mit Reus ins Trainingslager ins schweizerische Bad Ragaz. Der Ex-Gladbacher soll dort sein Aufbautraining fortsetzen, nachdem er sich im letzten Länderspiel der Nationalmannschaft vor der Abreise nach Brasilien gegen Armenien (6:1) einen Teilriss der vorderen Syndesmose und einen knöchernden Bandausriss an der Fersenbein-Vorderseite zugezogen hatte.