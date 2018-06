Frankfurt/Main (SID) - Eintracht Frankfurt hat Stürmer Nelson Valdez zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Der 30 Jahre alte Paraguayer wechselt von Al-Dschasira (Abu Dhabi) an den Main zu seinem Ex-Trainer Thomas Schaaf, er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Über die weiteren Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit Nelson Valdez haben wir einen Spieler für Eintracht Frankfurt hinzugewinnen können, der sehr viel Erfahrung mitbringt und mit Thomas Schaaf bereits sehr erfolgreich zusammen gearbeitet hat. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Sportdirektor Bruno Hübner über den Angreifer, der zuletzt an den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus ausgeliehen war und in zehn Spielen sechs Treffer erzielt hatte. In Frankfurt solle Valdez bereits am Mittwoch eine Spielberechtigung erhalten, sagte Hübner.

Unter Coach Schaaf hatte Valdez bereits von 2003 bis 2006 bei Werder Bremen gespielt, in 80 Partien erzielte er 21 Tore. "Ich bin sehr froh, wieder mit Thomas Schaaf zusammenzuarbeiten", sagte der Stürmer: "Ihm habe ich sehr viel zu verdanken." Sein "erstes Ziel" sei es nun, "mich so schnell wie möglich zu integrieren", sagte Valdez.

Der Nationalspieler stand 67 Mal für sein Heimatland Paraguay auf dem Platz - Deutschland hatte er offenbar aber nie aus den Augen verloren. "Wir haben in Bremen noch ein Haus", sagte Valdez.