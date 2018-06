Liverpool (SID) - Der englische Fußball-Vizemeister FC Liverpool hat Belgiens WM-Star Divock Origi verpflichtet. Die Reds werden den erst 19 Jahre alten Stürmer allerdings für die kommende Saison an seinen bisherigen Klub OSC Lille verleihen. Das teilte Liverpool am Dienstag mit, ohne Details über die Vertragslaufzeit zu nennen.

"Ich bin glücklich und stolz, dass sich ein so großer Klub wie Liverpool für mich interessiert. Ich freue mich, Teil der Geschichte dieses Vereins zu werden", sagte Origi. Bei der WM in Brasilien hatte der Angreifer das späten Siegtor gegen Russland erzielt, das Belgiens Einzug in das Achtelfinale bedeutete.

Origi ist Liverpools fünfter Neuzugang. Zuvor hatte der Klub von der Anfield Road bereits Emre Can von Bayer Leverkusen sowie Adam Lallana, Rickie Lambert und Dejan Lovren (alle FC Southampton) geholt.