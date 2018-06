Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Petar Sliskovic (23) verzichten. Der kroatische Stürmer leidet nach Vereinsangaben an einem Knochenmarksödem im rechten Kniegelenk. Damit wird der in der Vorbereitung bislang treffsichere Sliskovic die Partien in der Europa-League-Qualifikation gegen Asteras Tripolis am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) und am 7. August (20.15 Uhr) verpassen. Auch ein Einsatz beim Bundesliga-Saisonstart beim Aufsteiger SC Paderborn am 24. August (15.30 Uhr/Sky) scheint fraglich.