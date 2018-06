Rom (SID) - Den deutschen Fußball-Nationalstürmern Miroslav Klose und Mario Gomez steht in der italienischen Serie A ein schwerer Saisonstart bevor. Weltmeister Klose gastiert mit Lazio Rom am ersten Spieltag (30./31. August) beim AC Mailand, Gomez erwartet mit dem AC Florenz Vizemeister AS Rom.

Weltmeister Shkodran Mustafi startet mit seinem Verein Sampdoria Genua bei Aufsteiger US Palermo in die neue Saison. Meister Juventus Turin tritt zum Auftakt bei Chievo Verona an. Gomez und Klose treffen am siebten Spieltag (18./19. Oktober) im direkten Duell in Florenz aufeinander.