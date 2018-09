Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas rät dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden zu einer Rückkehr in die USA. "Er ist erst Anfang 30 und will sicher nicht den Rest seines Lebens auf der ganzen Welt gejagt werden oder von einem Asyl zum nächsten wandern", sagte Maas der dpa. Wie man höre, seien die Snowden-Anwälte in Verhandlungen mit amerikanischen Stellen, über eine Rückkehr in die USA. Wenn sich beide Seiten einig werden könnten, wäre damit auch Snowden am meisten gedient, sagte Maas.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.