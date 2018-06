Washington (AFP) Die Regierung in Kiew ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf weitere internationale Finanzhilfen angewiesen, falls der Konflikt in der Ostukraine nicht in naher Zukunft gelöst werden sollte. IWF-Chefin Christine Lagarde sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington, zusätzliche Kredite würden möglicherweise in zwölf Monaten gebraucht.

