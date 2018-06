Tel Aviv (dpa) - Die israelische Armee hat Ziele in Gaza massiv angegriffen. Nach Augenzeugenangaben wurde Gaza mit Artillerie, von Kriegsschiffen und aus der Luft bombardiert. Nach Fernsehberichten erhellte Leuchtmunition den Nachthimmel und Drohnen sondierten das Terrain. Im zentralen und südlichen Gazastreifen wurden am frühen Dienstag nach palästinensischen Angaben 16 Menschen getötet. 50 seien verletzt worden, berichteten Sanitäter und Augenzeugen. In Tel Aviv gab es am frühen Morgen Luftalarm. In der Region Tel Aviv seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. berichteten israelische Medien.

