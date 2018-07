Gaza/Tel Aviv (dpa) - Heftige Luftangriffe Israels verbreiten Angst und Schrecken in Gaza. Mehr als 200 000 Menschen drängen sich in UN-Unterkünften. Das einzige Kraftwerk der Enklave wird in Brand geschossen, Medikamente und Lebensmittel sind knapp.

