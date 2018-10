Mexiko-Stadt (AFP) In der Debatte über den Umgang mit Kindermigranten in den USA hat sich Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown gegen die von Texas angekündigte Stationierung von Nationalgardisten an der Grenze zu Mexiko ausgesprochen. Bei einem Treffen mit dem mexikanischen Außenminister José Antonio Meade in Mexiko-Stadt sagte Brown am Montag (Ortszeit), dass die hohe Zahl minderjähriger Einwanderer vor allem unter "humanitären Gesichtspunkten" gehandhabt werden müsse. Auch Meade forderte, die Migrationspolitik vor allem nach humanitären Aspekten zu gestalten.

