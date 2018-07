Washington (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim WTA-Turnier in Washington an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 25-Jährige verlor bei der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung nach 1:54 Stunde in der ersten Runde gegen die 18 Jahre alte Lokalmatadorin Taylor Townsend mit 3:6, 6:2, 6:3.

Für die Weltranglisten-92. Görges, die in der Partie elf Doppelfehler machte und drei Aufschlagverluste hinnehmen musste, war es die vierte Erstrundenniederlage in dieser Saison. Görges war die einzige deutsche Starterin in der Hauptstadt der USA.