Peking (AFP) Bei einer Messerattacke in der chinesischen Unruheprovinz Xinjiang sind nach Angaben staatlicher Medien zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Dienstag unter Berufung auf Angaben der örtlichen Polizei, dutzende Menschen seien am Vortag Opfer des Angriffs geworden. Demnach attackierte eine mit Messern bewaffnete Gruppe am Montag im Bezirk Shache ein Polizeirevier und andere Räumlichkeiten von Behörden.

