Washington (AFP) Die USA könnten nach Angaben des Weißen Hauses in der Ukraine-Krise noch am Dienstag neue Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen. "Wir haben deutlich gemacht, dass Russland zusätzliche Sanktionen und zusätzliche Kosten auferlegt werden könnten", erklärte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest, am Dienstag in Washington. "Wir erwarten, dass wir dazu bald Neuigkeiten haben werden - schon ab heute."

